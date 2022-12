Minas Gerais registra quatro mortes por causa das chuvas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Subiu para quatro o número de óbitos provocados pelas chuvas em Minas Gerais, de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG). Ainda segundo a Cedec-MG, o estado tem 80 cidades em situação de emergência por causa dos temporais. Até o momento, 1.097 pessoas estão desabrigadas e 3.882 desalojadas.

Duas mortes foram registradas na quarta-feira (7/12). Um dos óbitos aconteceu na cidade de Santa Luzia, onde um senhor de 72 anos morreu soterrado após o desmoronamento de um muro da casa em que residia, localizada às margens de um córrego, no bairro Palmital. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos vizinhos após a queda de parte da casa.

O outro óbito é de uma adolescente de 17 anos, que ocupava um veículo que foi arrastado pela enxurrada. A ocorrência foi no bairro Jardim Encantado, na cidade de Vespasiano. A vítima estava acompanhada do namorado, que conseguiu sair do veículo e se segurar. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados ainda na noite de quarta-feira (7/12), porém o corpo da jovem e o carro foram localizados nesta quinta-feira (8/12) próximos à MG-010.

O coordenador estadual adjunto de Defesa Civil de Minas Gerais, tenente-coronel Sandro Corrêa, explica que a morte de Vespasiano não entrou no boletim desta quinta-feira porque é necessário esperar oficialmente o encerramento dos boletins produzidos pelas autoridades envolvidas. “Temos de analisar os boletins de ocorrência da PMMG e do CBMMG para assim confirmar oficialmente se a causa da morte tem relação com o período chuvoso”, explica. Com a confirmação, o óbito deve ser adicionado ao boletim nesta sexta-feira (9/12).

Os outros dois óbitos haviam sido registrados nas cidades de Piraúba e Bom Jesus do Galho.

É importante que o município decrete situação de anormalidade (situação de emergência ou estado de calamidade pública) para ter acesso ao apoio do governo estadual, principalmente quanto à distribuição de ajuda humanitária e também para interlocução/intermediação do Estado junto ao governo federal para captação de recursos.

Belo Horizonte

A capital mineira foi atingida por um grande volume de chuva por volta das 19h de quarta-feira (7/12). A tempestade provocou alagamentos com pessoas ilhadas em seus veículos em vários pontos das avenidas Cristiano Machado, Vilarinho e na Bernardo Vasconcelos. No entanto, não há registro de vítimas, desabrigados e desalojados.

Alerta no feriado

Em decorrência da previsão de chuvas para o feriado prolongado da Imaculada Conceição em alguns municípios do estado, a Defesa Civil de Minas alerta sobre a possibilidade de ocorrência do fenômeno chamado cabeça d’água, que trata-se de chuvas intensas nas cabeceiras dos rios que tornam o volume das cachoeiras ainda maior e pode surpreender e arrastar banhistas. “Orientamos aqueles que vão aproveitar o feriado em regiões de cachoeiras que fiquem atentos ao volume de chuvas. Atentem também para a presença de galhos, folhas e mudança na cor da água, assim como no volume da cachoeira ou corredeira. Não montem seus acampamentos próximos às calhas dos rios, privilegiem a parte mais alta do terreno e não percam de vista crianças, adolescentes e idosos”, detalha o tenente-coronel Sandro.

“O alerta abrange todo o estado de Minas Gerais. Aproveitando a oportunidade, pedimos aos mineiros que se cadastrem no programa de alertas meteorológicos via SMS no 40199, enviando o número do CEP da localidade onde reside ou da localidade de destino”, orienta.