Ministério da Saúde amplia público a ser vacinado com terceira dose da vacina contra Covid

O Ministério da Saúde anunciou na manhã desta terça-feira (16/11) que todas as pessoas acima de 18 anos terão que tomar a terceira dose da vacina contra a COVID-19 no Brasil. O comunicado foi feito em entrevista coletiva para o lançamento da campanha Mega Vacinação.

A dose de reforço será aplicada cinco meses após a segunda dose. Ainda segundo a pasta, no país, 21 milhões de pessoas ainda precisam tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus para completar a imunização. Dessa forma, já neste mês, há 12,4 milhões de pessoas aptas a receberem a dose de reforço.

Inicialmente, a dose de reforço estava sendo aplicada a adultos acima de 60 anos que haviam tomado a última vacina há seis meses. O intervalo de aplicação, portanto, diminuiu e o público foi ampliado.

