Morre ex presidente da Liga Poços-Caldense de Futebol

Morreu na madrugada dessa quarta-feira (25), em Poços de Caldas, Orlando Rodrigues ex presidente da Liga Poços-Caldense de Futebol. A morte se deu devido a um acidente vascular cerebral.

Rodrigues atuou por muitos anos na área do esporte. Foi presidente da Liga por dois mandatos e fez parte da comissão organizadora para a construção do Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira. Autuou também no setor de comunicação.

Até o início da pandemia, Orlando Rodrigues apresentou o programa Poços Debate junto com os jornalistas José Carlos Polli e Roberto Tereziano.

O sepultamento será às 17hs no Cemitério da Saudade.

Beatriz Aquino

