Moto Clubes se reúnem para evento nacional de motociclismo em Poços de Caldas

Em uma união sem precedentes, membros poços-caldenses de 33 Moto Clubes diferentes se reuniram para organizar um evento de abrangência nacional na cidade, que acontecerá nos próximos dias 11, 12 e 13 de agosto. Denominado como o 1º Encontro Nacional de Motociclistas de Poços de Caldas, o evento contará com 14 atrações musicais, inúmeros tipos de chopp oferecidos pela Liga das Cervejarias Vulcânicas, praça de alimentação, área kids, área de camping coberta e diversos expositores de marcas e produtos regionais e nacionais. A entrada será gratuita e haverá uma grande ação coletiva para arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Banco de Alimentos de Poços de Caldas.

Além de recolocar a cidade no eixo do motociclismo nacional e fomentar o turismo, o grupo de tem o objetivo de coordenar as ações dos diversos moto clubes que atuam na cidade para que os projetos individuais dos seus membros tenham mais visibilidade e abrangência. Segundo o Coordenador Executivo da comissão eleita para realização do evento, Douglas Capra, conhecido como “Dimitri” e atual presidente do moto clube Diávolos, o evento é só o início do projeto. “Estamos realizando este primeiro evento não só para destacar Poços de Caldas no cenário de motociclismo brasileiro, mas também como um marco inicial para diversos outros projetos e ações sociais.”.

O projeto é considerado ambicioso pelos membros dos motoclubes, que trabalham de forma integralmente voluntária e sem fins lucrativos. Segundo o empresário Pedro Funchal, atual coordenador do Bodes do Asfalto em Poços de Caldas e coordenador financeiro do projeto, todo planejamento foi feito para oferecer uma experiência incrível para os turistas e visitantes, mesmo que não haja retorno financeiro. “Idealizamos o projeto para que, acima de tudo, seja uma experiência incrível para nossos irmãos que virão de diversos lugares do Brasil. Por não estarmos fazendo o evento com interesse econômico, todo o valor arrecadado será revertido para a beneficência e para o fomento do turismo.”, salienta “Funchal”, como é conhecido o empresário entre os motociclistas.

Já o publicitário Humberto Perez, produtor musical do evento e membro do Canibais, destaca a ampla programação musical, que conta com 14 atrações, incluindo duas bandas paulistanas que fazem cover oficial de ZZ Top e Ozzy Osborne. “Estamos muito felizes com a programação que fizemos, com doze bandas de Poços e região e duas bandas de São Paulo. Todos apoiaram o projeto com entusiasmo e tenho a certeza de que teremos shows incríveis.”, adianta Humberto.

Na área de exposição, foram fechados mais de 20 espaços, com diferentes produtos e serviços relacionados ao motociclismo e de empresas da cidade. O coordenador comercial da comissão, João Paulo Limão, vice-presidente do Equipe Duas Rodas, ainda adianta: “Além de todos os apoiadores, fechamos agora um espaço com a Harley Davidson, que é uma referência histórica para o motociclismo. Também estamos negociando com outras marcas importantes.”, pontua, entusiasmando, “Limão”, com é conhecido no meio.

Além do trabalho dos membros de cada um dos 32 moto clubes, o projeto conta com o apoio da Thais Cobra, que cuida da organização do evento.

1º Encontro Nacional de Motociclistas de Poços de Caldas

Serviço:

Data e hora:

11/08 | 17h – 00h

12/08 | 10h – 00h

13/08 | 10h – 18h

Local: Entorno do Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira (Ronaldão).

Entrada social: 1kg de alimento não perecível, que poderá ser doado com um ticket comprado no local (Não obrigatório). Para a utilizar área de camping, a contribuição é obrigatória.



Atrações musicais:

11/ago – CLIMATIC 19:00

11/ago – OLD DOGS 20:30

11/ago – ORFEUS 22:00

12/ago – ÓPERA ROCK 13:00

12/ago – OS JANGUNÇOS 14:30

12/ago – 99 DEMONS 16:00

12/ago – DR. NELSON 17:30

12/ago – ZZ TOP (COVER) 19:00

12/ago – MIARAU 21:30

12/ago – OZZYMOZZY 22:30

13/ago – ZEZÃO 10:00

13/ago – WIZARDS 12:00

13/ago – BACK TO SCHOOL 14:00

13/ago – MAZE 16:00