Motociclista morre em acidente na Avenida Vereador Edmundo Cardillo, em Poços de Caldas

O motociclista Kauan Henrique Domingos Gonçalves de 19 anos morreu após sofrer acidente na manhã desta sexta-feira, 08, em Poços de Caldas. O acidente aconteceu por volta das 09h30min em um trecho da Avenida Vereador Edmundo Cardillo, próximo a represa Saturnino de Brito.

Segundo informações da Polícia Militar, três motocicletas trafegavam juntas antes de o acidente acontecer. O motociclista seguia no sentido zona sul – centro, quando perdeu o controle da moto e bateu violentamente contra um poste de iluminação pública.

Além da Polícia Militar, a Perícia e o Demutran também compareceram ao local para atendimento da ocorrência.

