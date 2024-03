Com expectativa de grande público, encenação da Paixão e Morte de Cristo vai marcar Sexta-feira Santa em Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na Sexta-feira da Paixão, dia 29/3, às 19h30min, no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, a Paróquia São Sebastião realiza a Encenação da Paixão e Morte de Jesus na Cruz. O aguardado evento costuma reunir grande público no Ronaldão.

Os atores são todos voluntários da Paróquia, que participam das pastorais ou frequentam a igreja, totalizando aproximadamente 350 pessoas envolvidas, entre elenco de palco, formado por 70 personagens, 90 figurantes, contrarregras, figurinistas, técnicos de som, cenografia, equipe de cozinha, montagem de andor, transporte, entre outros.

O texto é de autoria é de Carlos Alberto de Souza e começou a ser encenado na cidade de Botelhos, por meio do Padre José Maria, nos 17 anos em que esteve naquela paróquia. Com a vinda do padre para Poços de Caldas, a apresentação também passou a ser realizada no município.

Os ensaios tiveram início no mês de fevereiro. Neste domingo (24), haverá ensaio no local. A montagem de toda a estrutura tem início na sexta-feira (29), no início do dia, para que tudo esteja pronto para a grande encenação.

O espetáculo tem duração de cerca de 1h30min. Na sequência, os fiéis acompanham a procissão, do lado de fora do estádio, que faz parte da celebração. A organização solicita aos presentes que, se possível, façam a doação de 1 kg de alimento não perecível para doação a famílias em situação de vulnerabilidade social.

A realização da encenação da Paixão e Morte de Cristo pela Paróquia São Sebastião está prevista no Calendário Comemorativo do Município de Poços de Caldas, por meio da Lei 9.110, de 2016, considerando que o evento é um atrativo cultural para a cidade e região e que é dever do Poder Público apoiar as manifestações culturais da população.

Programação

A programação cultural da Semana Santa em Poços de Caldas, dentro do projeto turístico Minas Santa, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, tem início ainda no dia 27, quarta-feira, com a encenação da Paixão de Cristo, do Grupo de Teatro Palavra Viva da Basílica Nossa Senhora da Saúde, às 20h, na Basílica. O evento também faz parte do Calendário Oficial de Eventos do município, por meio da Lei 9.698, de 2023.

A encenação da Paixão de Morte de Cristo é uma tradição em várias localidades do país. Em Minas, uma das mais tradicionais encenações é a de Alpinópolis, realizada no Monte das Oliveiras, que relembra os últimos momentos de Cristo até a sua crucificação. Do alto do Monte das Oliveiras, Jesus teria transmitido alguns de seus principais ensinamentos. Em Alpinópolis, a réplica desse mesmo local existe há mais de duas décadas.

No país, a encenação mais conhecida é o espetáculo da “Paixão de Cristo” de Nova Jerusalém. O evento acontece no maior teatro ao ar livre do mundo, localizado a 180 km do Recife, em Pernambuco. O grandioso espetáculo está em seu 55º ano.

Serviço

Dia 27/3 – quarta-feira

20h – Encenação “Paixão de Cristo”, do Grupo de Teatro Palavra Viva

Local: Basílica Nossa Senhora da Saúde

Gratuito

Dia 29/3 – sexta-feira

19h30min – Encenação da Paixão e Morte de Jesus na Cruz da Paróquia São Sebastião

Local: Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão

Gratuito (a organização solicita a doação de 1 kg de alimento não perecível, se possível)

Dia 30/3 – sábado

20h – “Pelos Caminhos do Gólgota”, do Grupo de Teatro Trancos e Barrancos

Local: Mirante Santa Rita

Gratuito