Mulher morre após ser esfaqueada pelo companheiro na zona sul de Poços de Caldas

Uma mulher de 30 anos foi morta a facadas pelo companheiro na madrugada desta quinta-feira, 26, na zona sul de Poços de Caldas. O autor de 28 anos foi preso após desferir golpes de faca no tórax e matar a mulher. Os pais do autor, ao ficarem cientes do ocorrido, imediatamente acionaram a polícia.

O desentendimento começou após ambos consumirem bebidas alcoólicas e foi motivado pela demissão da vítima. A discussão entre o casal evoluiu para agressões físicas, e o agressor, em posse de uma faca, atacou a mulher.

O casal, que vivia em união estável há dois anos, não possuía registros anteriores de violência doméstica e não era acompanhado pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica.

Este incidente ressalta a importância de realizar denúncias por meio dos canais oficiais, como o 181 e o 190, para prevenir e combater a violência doméstica.

O agressor está preso e aguardando as providências legais cabíveis.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.