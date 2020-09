Rovilson Ribeiro é reeleito presidente da Caldense com 71,01% dos votos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quarta-feira (23), foi realizada no salão do Piano’s Bar, sede da Caldense, a votação para eleger o presidente do Clube para o biênio 2021/2022. Votaram sócios quotistas, com mais de dois anos de título, em dia com as mensalidades. Duas chapas concorreram e com 71,01% dos votos, a Chapa 13 de Maio, liderada por Rovilson Ribeiro, foi reeleita.

A eleição teve início às 7h da manhã em primeira chamada e às 8 horas em segunda chamada e ficou aberta até às 19h. Todos os cuidados de saúde foram tomados em prevenção ao coronavírus. Entre eles aferição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel, restrição de pessoas no local, distanciamento e distribuição de canetas para uso individual.

A apuração dos votos ocorreu logo após o encerramento do horário de votação. Dos 2.980 sócios do clube, 859 exerceram o direito do voto. A Chapa 13 de Maio recebeu 610 votos e a Chapa 8 de Março 247 votos. Houve 1 voto nulo e 1 branco.

A diretoria executiva eleita é composta por Rovilson Ribeiro (presidente), Antônio Bento Gonçalves (1º vice) e Luis Fernando Soares (2º vice). Já o Conselho Fiscal é integrado por Flávio Togni Lima e Silva, Alexandre Sampaio, Sebastião Carlos Rabelo, que têm como suplentes Antônio Luiz Mosca, Ivan Leite Ferreira e José Cássio B. do Carmo.

A cerimônia de posse está prevista para a primeira semana de janeiro de 2021.