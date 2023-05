Mununu é atração do FestMAO em Ribeirão Preto

O músico Mununu é um dos artistas selecionados para a programação da Mostra Autoral do FestMAO. O show acontece neste domingo (21), a partir das 15h, no Armazém Baixada em Ribeirão Preto/SP.

Valorizando a música brasileira e autoral, o Festival de Música e Arte de Ribeirão Preto, nesta que é a sua segunda edição, será realizado entre os dias 16 a 21 de maio e promete ser ainda mais vibrante e inspiradora. Destacando-se pela diversidade e intensidade da programação, o festival selecionou para este ano shows de bandas com repertório 100% autoral, que emocionam e conectam o público em diferentes partes do Brasil.

Em 2023 o festival é dividido por mostras e amplia sua abrangência. Além de bate-papos, shows musicais ao vivo, com grandes nomes do cenário nacional, como Mariana Aydar e Ekena, o FestMAO abre espaço para manifestações artísticas e ações de formação em diferentes espaços culturais de Ribeirão Preto.

Mununu, que foi um dos selecionados para esta edição, traz em sua obra autoral a valorização e a divulgação da música afro-brasileira, sua ancestralidade e sua força. Os ritmos e tradições dos negros africanos e sua influência na cultura brasileira são o fio condutor dos shows que estão em circulação desde o final de 2021, trazendo letras pautadas na luta e na sabedoria do povo negro, com melodias que passeiam pelo ijexá, maracatu, jongo, revestidos de sofisticada roupagem jazzística, com forte presença de elementos da música mineira.

No FestMAO, Mununu será acompanhado pelos músicos Eduardo Sueitt (bateria), Jorge Viviani (violão), Raphael du Valle (contrabaixo) e Lukas Malaquias (percuteria), a produção é de Chiara Carvalho (Carvalho Agência Cultural), responsável pela gestão de carreira do artista.

Para garantir a entrada no evento, é necessário a doação de 1kg de alimento não perecível. A abertura dos portões acontece às 14h.

Serviço

Mununu na Mostra Autoral do FestMAO

Data: 21 de maio de 2023

Horário: A partir das 15h

Local: Armazém Baixada – R. Duque de Caxias, 141 – Centro, Ribeirão Preto – SP, 14015-020

*Entrada solidária mediante a doação de 1kg de alimento não perecível

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.