PUC Minas abre inscrições para pós-graduação lato sensu

Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação lato sensu da PUC Minas com aulas previstas para o 2º semestre de 2023. São mais de 450 opções de cursos, em 35 áreas do conhecimento, nas modalidades on-line com aulas ao vivo e EaD com videoaulas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo www.pucminas.br/pos.

Os cursos on-line com aulas ao vivo são ofertados pelo Instituto de Educação Continuada (IEC PUC Minas). São mais de 350 ofertas com aulas ao vivo que acontecem de forma remota e síncrona, ou seja, com data e hora marcadas, em ambiente virtual com presença e interação entre alunos e professor.

A modalidade EaD com videoaulas é oferecida pela PUC Minas Virtual, em cursos que acontecem em ambiente digital e com material didático exclusivo. Os alunos têm o suporte de um professor mentor, disponível para ajudar com dúvidas sobre os conteúdos, e de um assistente acadêmico para o auxílio com questões administrativas. Para produção e gravação das aulas, a Universidade conta com profissionais qualificados e infraestrutura para criar todas as etapas, do roteiro à plataforma. São mais de 60 cursos na modalidade EaD com videoaulas.

Áreas do conhecimento:

São mais de 35 áreas do conhecimento na pós-graduação lato sensu, como Arquitetura, Ciências da Religião, Ciências Sociais, Comunicação, Direito, Educação, Engenharia, Gestão, Meio Ambiente, Saúde e Tecnologias Digitais. São projetos pedagógicos pensados para os profissionais que buscam atualização, destaque em suas áreas de atuação e na realidade cada vez mais dinâmica do mercado de trabalho e da sociedade.

Inscrições abertas:

As inscrições para os cursos on-line com aulas ao vivo (ofertados pelo IEC PUC Minas) estão abertas e as aulas começam a partir de setembro. As inscrições para os cursos EaD com videoaulas (ofertados pela PUC Minas Virtual) devem ser feitas até 31 de outubro. Para a pós EaD com videoaulas, a entrada é contínua: ao ingressar, o aluno já encontrará disciplinas disponíveis em seu ambiente e pode, se for do interesse, fazer mais de uma disciplina por mês, terminando o seu curso em menos tempo. As inscrições são gratuitas para todas as modalidades.

Fonte: Assessoria de Imprensa PUC Minas

Beatriz Aquino