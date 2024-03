Cine Marquise Ultravisão: GODZILLA E KONG em batalha no Rio de Janeiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tem ainda o nacional Dois é Demais em Orlando e preço único de 10 reais para Os Farofeiros 2

A batalha épica continua! O Monsterverse cinematográfico da Legendary Pictures acompanha o confronto explosivo de Godzilla vs. Kong com uma aventura totalmente nova que coloca o todo poderoso Kong e o temível Godzilla contra uma ameaça colossal não descoberta escondida em nosso mundo, desafiando sua própria existência – e a nossa própria. . Godzilla x Kong: O Novo Império investiga ainda mais as histórias desses Titãs e suas origens, bem como os mistérios da Ilha da Caveira e além, ao mesmo tempo em que revela a batalha mítica que ajudou a forjar esses seres extraordinários e os uniu à humanidade para sempre. Esta estreia traz a chance de ver na tela grande, um confronto cheio de efeitos especiais em um cenário muito conhecido nosso: o Rio de Janeiro!

GODZILLA E KONG – O NOVO IMPÉRIO – ESTREIA

Qui. à Dom. – 14h10 (DUB) / 16h30 (DUB) / 18h50 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 01

Seg., Ter. e Qua. – 15h15 (DUB) / 17h40 (DUB) / 20h00 (LEG) à SALA 01

O feriadão também traz estreia nacional para o Cine Marquise Ultravisão. Apaixonado por filmes e super-heróis, João é um adulto que está prestes a realizar seu sonho de infância: passar as férias em Orlando e conhecer os parques da Universal. Mas às vésperas da viagem sua chefe pede um pequeno favor: levar o filho dela, Carlos Alberto, um menino de onze anos que se comporta como um executivo de meia idade, no mesmo voo e entregá-lo para o pai. O que era pra ser apenas uma carona até Orlando vira uma roubada quando o pai de Carlos Alberto não aparece para buscá-lo. Agora, João terá que bancar o baby-sitter e aprender a conviver com as diferenças para salvar o emprego e, de quebra, superar um dos seus maiores medos: a montanha-russa. No elenco: Eduardo Sterblitch, Pedro Burgarelli, Luana Martau e Anderson Di Rizzi.

DOIS É DEMAIS EM ORLANDO – ESTREIA

Qui. à Dom. – 14h30 (NAC) / 18h55 (NAC) à SALA 03

Seg., Ter. e Qua. – 16h00 (NAC) / 18h20 (NAC) à SALA 03

O feriado prolongado reserva ainda a última oportunidade de você assistir à comédia nacional Os Farofeiros 2 e o melhor, com ingresso a preço único de R$ 10,00 – DEZ REAIS. Em cartaz somente até domingo.

OS FAROFEIROS 2 – INGRESSOS ÚLTIMA CHANCE (R$ 10,00 – Preço Fixo)

Qui. à Dom. – 16h45 (NAC) à SALA 03



PRÉ-ESTREIAS DO MARQUISE – VENHA E ASSISTA ANTES

Um infeliz pai de família vê sua vida virar de cabeça para baixo quando milhões de estranhos começam a vê-lo em seus sonhos. Quando suas aparições noturnas tomam um rumo de pesadelo, Paul é forçado a lidar com seu novo estrelato. Esse é o enredo de O Homem dos Sonhos, filme da A24 que traz Nicolas Cage de um jeito nunca antes visto. Confira o horário das sessões de pré-estreia:

O HOMEM DOS SONHOS 18h10 (LEG) à SALA 04

Baseado em uma incrível história real, Uma Prova de Coragem acompanha a jornada de superação de Michael Light (Mark Wahlberg), um corredor determinado a vencer o Campeonato Mundial de Corrida de Aventura. A competição na República Dominicana é sua última chance de conquistar o título de campeão do esporte de resistência mais difícil do mundo. Ao lado da sua equipe e de um cachorro de rua, Michel enfrenta centenas de quilômetros na selva, atravessando rios, montanhas e alguns dos cenários mais desafiadores do mundo. Mais um filme que você vê antes no cinema de rua de Poços, a partir desta quinta, 28.

UMA PROVA DE CORAGEM

Qui. à Dom. – 21h00 (DUB) à SALA 03

Seg., Ter. e Qua. – 20h30 (DUB) à SALA 03

OUTROS SUCESSOS EM CARTAZ

KUNG FU PANDA 4

Qui. à Dom. – 14h00 (DUB) / 16h10 (DUB) / 18h20 (DUB) / 20h30 (DUB) à SALA 02

Seg., Ter. e Qua. – 15h45 (DUB) / 17h50 (DUB) / 19h50 (DUB) à SALA 02

THE CHOSEN / OS ESCOLHIDOS (EPISÓDIOS 1 E 2 DA QUARTA TEMPORADA)

20h15 (DUB) à SALA 04 – exceto segunda e terça.



DUNA: PARTE 2

14h55 (LEG) à SALA 04

