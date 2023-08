Autor de tráfico é procurado por crime de violência doméstica em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Polícia Militar responde a chamado de violência doméstica e apreende drogas e dinheiro em veículo abandonado

Em uma ocorrência de violência doméstica, registrada em 03 de agosto, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de agressão ocorrida na Rua José Togni, no Bairro Jardim Santa Rosália. A vítima, uma jovem de 19 anos, que trabalha como camareira, relatou aos policiais que foi retirada à força de sua residência e agredida pelo ex-namorado, de 20 anos, após ter negado reatar o relacionamento.

Segundo informações fornecidas pela Polícia, a vítima foi encontrada com ferimentos no rosto, causados por socos desferidos pelo agressor. Ao perceber a chegada da equipe policial, o autor empreendeu fuga, abandonando um veículo Fiat/Pálio de cor cinza e placa AHH4193 no local.

Dentro do veículo, a polícia encontrou uma quantidade de droga aparentemente similar à maconha, com um tablete e dois cigarros, além de R$1.832,00 em dinheiro. Diante disso, as autoridades conduziram o veículo até um pátio credenciado pelo DETRAN/MG.

Apesar das diligências realizadas, as forças policiais ainda não conseguiram localizar o autor do crime. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, e as evidências, incluindo as drogas e o dinheiro apreendidos, foram entregues às autoridades competentes para prosseguir com as investigações.

A vítima, por sua vez, recebeu atendimento médico para tratar dos ferimentos resultantes da agressão.