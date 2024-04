Empresa do Sul de Minas investe em tecnologia para expandir atuação na construção civil

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A pandemia da COVID-19 trouxe desafios sem precedentes para o mundo dos negócios, mas também abriu portas para inovação e empreendedorismo. Segundo dados do Sebrae, durante o período de isolamento social, mais de 900 mil novas empresas foram criadas no Brasil, um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Esse fenômeno reflete a resiliência e a criatividade do empreendedor brasileiro, que encontrou na crise uma oportunidade para inovar e empreender.

Fundada em 2020 durante o auge da pandemia, a Youcon é um exemplo de visão de futuro, composta por uma equipe de arquitetos e engenheiros. Apostando no atendimento à distância desde o início, a empresa poços-caldense rapidamente se estabeleceu como uma referência na área de arquitetura e engenharia, oferecendo soluções completas e práticas para seus clientes.

A Proposta Única de Valor (PUV) da instituição é ambiciosa e inspiradora: gerar mil novas construções até 2030. “Estamos constantemente buscando inovações para tornar nossos projetos ainda mais ágeis e práticos. Cada projeto entregue representa não apenas uma construção iniciada, mas também um impulso para a economia local, com a geração de empregos diretos e indiretos”, afirma Thiago Cardim, CEO e proprietário da Youcon.

Com uma abordagem centrada no cliente e no uso inteligente da tecnologia, a empresa tem conquistado cada vez mais espaço no mercado da construção civil, expandindo sua atuação para além das fronteiras de Poços de Caldas. Com projetos em mais de 30 cidades, a empresa está pronta para os desafios do futuro e para continuar oferecendo soluções inovadoras e de alta qualidade para seus clientes.