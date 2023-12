Musical “A mais bela de todas as histórias” será apresentado na véspera de Natal, na Basílica Nossa Senhora da Saúde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O grupo de teatro Palavra Viva, da Basílica Nossa Senhora da Saúde de Poços de Caldas, apresenta o musical “A mais bela de todas as histórias”, em homenagem à tradição do presépio, que completa exatos 800 anos em 2023. A história do nascimento de Jesus é contada por São Francisco de Assis, criador deste símbolo natalino.

Além da véspera de Natal, 24 de dezembro, às 19h, na Basílica Nossa Senhora da Saúde, o musical será apresentado também no dia 30/12, às 20h, na Basílica; e no dia 06/01, às 20h, na Igreja São Paulo Apóstolo. O espetáculo musical tem 44 minutos de duração e envolve 47 atores voluntários, além de cinco pessoas envolvidas nos bastidores.

O grupo é formado por voluntários, membros da comunidade e coordenado por Fabrício Romão. “A mais bela de todas as histórias” é inspirado no musical Estrela Guia, da cidade de Vila do Conde, em Portugal. A adaptação conta a história do nascimento de Cristo a partir da criação do presépio por São Francisco, no ano de 1223.

“A narração se inicia a partir do ponto em que São Francisco queria celebrar o Natal de uma maneira diferente e teve a ideia, então, de fazer a ilustração do presépio numa pequena gruta. A história é contada por um personagem narrador, que representa São Francisco e, a partir daí, conta toda a passagem desde a anunciação até o nascimento de Jesus, passando pela visita de Maria a Isabel e toda a peregrinação até Belém, a visita dos reis e pastores, num musical muito bonito”, destaca o coordenador, Fabrício Romão.

Serviço

Musical “A Mais Bela de Todas as Histórias” – Grupo de Teatro Palavra Viva

24/12 – 19h – Basílica Nossa Senhora da Saúde

30/12 – 20h – Basílica Nossa Senhora da Saúde

06/01 – 20h – Igreja São Paulo Apóstolo

Gratuito