Policlínica passa a atender pacientes com síndrome gripal, em Poços de Caldas

Mediante ao crescente número de atendimentos de pacientes com sintomas de síndromes gripais, a prefeitura, por meio da secretaria de Saúde passa a oferecer mais um local de atendimento.

A partir desta quarta-feira (19), a Policlínica Central passa ser um novo ponto de atendimento aos pacientes que estejam com queixas de síndromes gripais. O laboratório da Policlínica, localizado na Av. Francisco Salles, nº1.155, oferecerá testagem e atendimento médico, das 07h às 19h.

Os testes seguem sendo realizados em pacientes do grupo prioritário: pacientes oncológicos, pacientes que estejam realizando hemodiálise, gestantes e idosos (a partir de 60 anos) com comorbidades.

Os demais casos são avaliados pelos médicos e se houver necessidade, é realizada a testagem.

O atendimento segue no Hospital de Campanha, localizado na rua Paraíba, 672, no centro de Poços de Caldas, das 07h às 19h o Ambulatório de Síndrome Gripal Clodoveu Davis. No Hospital Margarita Moralles, o funcionamento é das 07h às 00h.

As Unidades Básicas de Saúde também modificaram seu funcionamento para atender a grande demanda de atendimento de síndromes gripais nos últimos dias.

Confira o vídeo gravado pelo Secretário de Saúde, Carlos Mosconi sobre a abertura de mais im local de atendimento e testagem de Covid-19.

