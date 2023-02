Mutirão retira aproximadamente 26 toneladas de resíduos em residência da zona leste

Alice Dionisio

Durante os últimos dias, a secretaria de Saúde por meio dos Agentes de Endemias, em parceria com a secretaria de Serviços Públicos e Cooperativa Ação Reciclar realizaram um mutirão para retirada de resíduos, em uma casa na Zona Leste da cidade.

Ao todo foram retirados da casa 12 toneladas de materiais recicláveis e, aproximadamente, 14 de materiais inservíveis que foram para o aterro. Dentre os materiais retirados estavam móveis velhos, entulhos, lixo, madeira, roupas, eletrônicos, eletrodomésticos estragados, plástico no geral e ferro.

Foram utilizados 2 caminhões (um da própria prefeitura e outro da cooperativa) para transporte dos materiais retirados. Ao todo foram necessárias 4 viagens até o aterro para descarte dos materiais inservíveis e 6 viagens até a cooperativa de reciclagem.

