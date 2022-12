Mutirões de consultas oftalmológicas serão realizadas nesta sexta e sábado

Alice Dionisio

Dando continuidade nos mutirões de consultas oftalmológicas, nesta sexta (16) e sábado (17), serão realizados mais atendimentos.

O mutirão está sendo viabilizado pela secretaria de Saúde através do convênio com o Cismarpa – Consórcio Intermunicipal de Saúde Microrregião Alto Rio.

Serão realizadas durante os dois dias, 270 consultas de pessoas que aguardavam a fila de espera.

A secretaria de Saúde solicita que caso a pessoas não possa comparecer à consulta que desmarque com antecedência, para que outra pessoa possa ser atendida.

