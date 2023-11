Nota – Qualidade da água do Cei Padre Daniel Patrick Meehan

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura informa que a Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental realizou coleta de amostras de água no Centro de Educação Infantil Municipal Padre Daniel Patrick Meehan, no bairro Dom Bosco, para análise dos parâmetros de cloro residual livre, turbidez, flúor, coliformes totais e Escherichia Coli e os resultados das análises apontaram que a água se encontra própria para o consumo.

A coleta foi realizada em dez pontos diferentes da unidade, sendo dois pontos antes do reservatório de água, para verificação da qualidade da água distribuída pelo DMAE e oito pontos de consumo após a reservação, para verificação se a água consumida atende aos padrões de potabilidade preconizadas na Portaria no 888/2021 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Os resultados das análises apontaram que água se encontra própria para o consumo, demonstrando que a limpeza do reservatório de água realizada pela unidade surtiu efeito. A unidade deve adotar um cronograma de limpeza do reservatório de água, para que o procedimento seja realizado a cada seis meses.

As medidas cabíveis por parte do Departamento de Saúde Coletiva, através das Divisões de Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Saúde Ambiental, foram adotadas e as equipes seguirão acompanhando o caso com vistorias posteriores para verificação das adequações necessárias e monitoramento da qualidade da água da unidade com novas coletas para análise.

Cabe ressaltar, ainda, que a equipe gestora do Centro de Educação Infantil Municipal Padre Daniel Patrick Meehan tomou todas as medidas necessárias para garantir a segurança e o bem-estar dos alunos e servidores. Foi realizada a limpeza completa do reservatório de água por uma empresa privada, garantindo a higienização adequada das instalações. A Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas também efetuou intervenções na unidade contribuindo para a segurança estrutural do ambiente educacional.