Nova diretoria da INB é apresentada em cerimônia na sede da empresa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma cerimônia realizada na quarta-feira, dia 20 de setembro, marcou a apresentação dos novos integrantes da diretoria executiva da Indústrias Nucleares do Brasil – INB. O evento, realizado na Sede da empresa, no Rio de Janeiro, reuniu cerca de 150 pessoas, e foi transmitido para as unidades de Resende/RJ, Caetité/BA, Caldas/MG, Buena/RJ, São Paulo/SP e o escritório em Fortaleza/CE.

O diretor Técnico de Enriquecimento Isotópico, o contra-almirante Marcos Fricks, no cargo desde agosto de 2022, deu as boas-vindas ao novo presidente da INB, Adauto Seixas, e aos novos diretores de Produção do Combustível Nuclear, Reinaldo Gonzaga, de Recursos Minerais, Luiz Antônio da Silva, e de Finanças e Administração, Maurício Pessôa Garcia Jr.

“Estamos confiantes de que, sob suas lideranças, alcançaremos novos patamares de sucesso e realizações de nossos objetivos. Sabemos que a jornada à frente é desafiadora, mas também repleta de oportunidades. Acredito firmemente na capacidade da nova diretoria de conduzir a nossa organização com visão e comprometimento”, afirmou Fricks.

O novo diretor de Produção do Combustível Nuclear ingressou na INB no ano 2000, por concurso público. Reinaldo Gonzaga, que presidiu a empresa de outubro de 2017 a janeiro de 2019, relembrou o trabalho iniciado na ocasião. “Em 2017, nós começamos a mudar os rumos da INB, construindo um planejamento estratégico da empresa. Foi com a participação de todos os empregados e, a partir dessa data, que nós começamos a traçar novos rumos”, disse. O diretor citou ainda a recente conquista da autossuficiência, com a saída da empresa do orçamento fiscal da União, uma das metas do planejamento estratégico. “Existe muito trabalho a ser feito ainda. A visão dessa diretoria é trabalhar arduamente para que nossa empresa tenha o sucesso esperado por todos nós”, afirmou.

Luiz Antônio da Silva, funcionário da INB desde 1998, falou sobre as atividades da Diretoria de Recursos Minerais e se comprometeu a trabalhar em busca de resultados expressivos para a área. “Agradeço à família INB, que me acolheu há 25 anos e que me oferece mais uma oportunidade de honrar este time de que tanto me orgulho. Time que parte da exploração do minério de urânio até o combustível nuclear para as nossas usinas. Prometo a todos vocês me dedicar incansavelmente nesse novo desafio frente à Diretoria de Recursos Minerais, onde a cada dia me orgulho pelo profissionalismo e competência dos nossos colaboradores. Na minha visão, a produção do concentrado de urânio é a chave mestra para a autossuficiência da INB e consequente alavanca fundamental do Programa Nuclear Brasileiro”, declarou.

Em seguida, o diretor de Finanças e Administração, Maurício Pessôa Garcia Jr., dedicou parte do discurso para discorrer sobre o compromisso da nova diretoria com os trabalhadores da empresa. “Nós vamos falar, a partir de hoje, nos Recursos Humanos, não de salário apenas, não apenas do ponto, da frequência, mas vamos também falar de humanização, de receber as pessoas com respeito”, assegurou. “É recomendação do nosso presidente, do nosso ministro, recomendação do nosso Conselho de Administração e recomendação do nosso presidente da República que o nosso governo seja um governo social, seja um governo preocupado com as pessoas e, sobretudo, um governo que respeita o ser humano. Esse é o nosso objetivo”, completou.

Em seu discurso, o novo presidente, Adauto Seixas, também destacou a importância do trabalho e da dedicação demonstrados pelos funcionários da INB ao longo dos anos: “Vocês são a força vital desta empresa, e hoje, mais do que nunca, quero destacar o valor inestimável que cada um de vocês traz para a INB”. O novo presidente garantiu que a nova gestão “está comprometida em resgatar a autoestima de nossa empresa e inspirar a confiança no futuro”.

Adauto é funcionário de carreira da INB e possui uma longa trajetória na empresa. “É uma grande responsabilidade e um privilégio liderar esta organização, da qual faço parte como empregado há 42 anos. Já tive a oportunidade de integrar a diretoria entre 2017 e 2019 na função de diretor de Recursos Minerais, e agora, retorno nessa grande missão de presidir a empresa, que está comemorando os seus 35 anos, com tantas perspectivas pela frente”, afirmou.

O novo presidente compartilhou um pouco da sua visão para o futuro, indicando que atuará para o fortalecimento e aprimoramento das atividades desenvolvidas pela INB, desde a mineração à produção do combustível nuclear para as usinas de Angra dos Reis, incluindo as ações nas unidades que estão em descomissionamento. “Meu compromisso é liderar esta organização com integridade, transparência e determinação”, ressaltou.

Entre os presentes à cerimônia no Rio de Janeiro, estavam representantes do Ministério de Minas e Energia, da Marinha do Brasil, da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), do Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear (IBQN), da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC), da Agência Nacional de Mineração (ANM), da Secretaria de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro, entre outras instituições. Empresas que atuam no setor nuclear, como Eletronuclear, Nuclep, Westinghouse e Rosatom, também prestigiaram a cerimônia, além de vereadores municipais, amigos, familiares, do cantor cearense Fagner e de colaboradores da INB.