Nova diretoria do IASM toma posse

Alice Dionisio

Os novos membros do Conselho Diretor do Instituto de Assistência dos Servidores Municipais – IASM, tomaram posse nesta segunda-feira (02) para exercerem suas funções nos próximos três anos, conforme disposto na Lei Complementar n.º 87, de 7 de novembro de 2007.

O prefeito Sérgio Azevedo, assinou o termo de posse dos membros do conselho e destacou a importância do instituto. “São mais de nove mil filiados ao IASM, que da assistência a saúde do servidor e familiares. Com essa nova composição precisamos melhorar o serviço oferecido e encontrar novas possibilidades para que os servidores tenham mais qualidade no serviço de saúde.”

A posse foi acompanhada também pelo secretário de Governo, Paulo Ney de Castro Júnior e o secretário de Comunicação, Antônio Donizete Albino.

Foram eleitos os seguintes membros: Camila Oliveira David, Célia Nunes Bezerra da Silva, Jailton Bernardes Faria Dias, Maria Lúcia Dias, Peterson Luís de Lima, Valéria Nogueira Randoli de Sá, Vanessa Lopes Santos e Weruska Fernanda Mello Bócoli.