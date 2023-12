CIDEP de Poços concorre ao “Prêmio do Esporte Mineiro 2023” na categoria Núcleo de Fomento ao Paradesporto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Centro Integrado de Desenvolvimento de Esportes Paralímpicos (CIDEP) de Poços de Caldas está na expectativa de conquistar o título de destaque na categoria Núcleo de Fomento ao Paradesporto no “Prêmio do Esporte Mineiro 2023”. A votação popular, que ocorreu entre os dias 1 e 7 de dezembro de 2023, movimentou a comunidade local e os resultados serão anunciados nesta terça-feira, 12, às 18h30, em um evento de premiação transmitido ao vivo no canal do YouTube:

Evento ao vivo

O Prêmio do Esporte Mineiro (PEM) destaca feitos notáveis no cenário esportivo do estado de Minas Gerais e reúne diversos segmentos, incluindo atletas, técnicos, educadores físicos, representantes de clubes, prefeituras, entidades esportivas, empresas apoiadoras e membros do Governo do Estado. A iniciativa visa reconhecer o investimento significativo na área e homenagear os protagonistas que elevam o nome do estado nos pódios nacionais e internacionais.

O Governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG) e da Subsecretaria de Esportes (Subesp), destaca o apoio contínuo ao esporte e o reconhecimento dos talentos que contribuem para o sucesso esportivo do estado.

O Núcleo de Fomento ao Paradesporto é uma iniciativa da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social – Sedese/MG, com o propósito de ampliar a participação de pessoas com deficiência nas políticas públicas esportivas. O objetivo é contribuir para o processo de inclusão e autonomia, bem como fomentar o surgimento de talentos paradesportivos no estado. O Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico – CIDEP de Poços de Caldas, pelo segundo ano consecutivo, desenvolve essa proposta e já está aprovado para dar continuidade em 2024.

O secretário de Esportes, Fernando dos Santos, destaca o apoio da Prefeitura em todas as modalidades esportivas, expressando sua alegria em ver Poços de Caldas concorrendo no Fomento Paradesporto com o CIDEP. A instituição realiza um trabalho inclusivo na cidade, promovendo projetos como “Desafiando Limites”, “Superar Limites”, “Tô no Jogo” e o Convênio Poços Paralímpica. E estamos na expectativa de ver o CIDEP ser reconhecido pelo seu compromisso e contribuição ao desenvolvimento do paradesporto na região.”