Nova diretoria do Sindserv toma posse nesta quarta-feira (20)

A nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas (Sindserv) toma posse nesta quarta-feira (20).

A posse será dividida em dois momentos: na parte da manhã, às 8h na sede do sindicato (rua Dr. Mário de Paiva, 407 – Vila Nova) será feita a assinatura do termo de posse onde estarão presentes membros da antiga diretoria e da diretoria eleita.

Já na parte da noite, no Hotel Nacional Inn, haverá um evento de comemoração da chapa ‘Renova Sindserv’, que foi eleita após pleito realizado nos dias 13 e 14 de novembro.

A nova diretoria é composta por 30 pessoas e liderada pela Presidente, Greice Keli Alves. De acordo com ela, o objetivo é ter um sindicato mais acolhedor e mais incisivo para resolver as demandas apresentadas pelos servidores.

“Vamos construir um sindicato que lute de verdade pelos direitos de todos servidores. Já faz tempo que o poder executivo não dialoga com os servidores e esse cenário precisa mudar. Nós queremos a valorização do servidor municipal e não teremos medo de lutar por isso”, ressaltou a presidente.

O mandato da nova diretoria será de 4 anos, iniciando neste 20/12/2023 e seguindo até 20/12/2027.

“Que nesses quatro anos a gente possa ser mais combativo e melhorar a qualidade de vida e de trabalho dos servidores. Teremos uma equipe competente e que vai se dedicar para buscar as melhorias necessárias”, concluiu a presidente.

Serviço:

Assinatura do termo de posse da nova diretoria do Sindserv

Data: Quarta-feira, 20 de dezembro de 2023

Horário: 08h

Local: Sede do Sindserv (R. Dr. Mário de Paiva, 407 – Vila Nova)

Serviço:

Comemoração da nova diretoria do Sindserv

Data: Quarta-feira, 20 de dezembro de 2023

Horário: 20h

Local: Hotel Nacional Inn

*Evento restrito à convidados

