Nova onda de calor vai atingir Poços

Poços de Caldas deve voltar a enfrentar temperaturas acima dos 30 graus nos próximos dias. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na cidade, a sensação térmica pode chegar a 34 graus.

A onda de calor vai atingir pelo menos 15 estados do Brasil, entre eles Minas Gerais.

Esta é a quinta onda de calor consecutiva do ano. O Inmet explica que o aviso de onda de calor de nível laranja é emitido quando a previsão indica que as temperaturas (neste caso, especialmente as máximas) devem ficar 5 °C acima da média pelo período de três a cinco dias consecutivos.

O Inmet reforça que segue monitorando a situação e recomenda à população que tome medidas preventivas durante esse período de clima extremo. Algumas das medidas sugeridas incluem:

– Beber bastante água ao longo do dia para evitar a desidratação.

– Evitar atividades físicas intensas nas horas mais quentes do dia, quando a temperatura atinge seu pico.

– Usar proteção solar e roupas leves

– Minimizar a exposição direta ao sol

– Ficar em locais climatizados

