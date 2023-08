Nova regulamentação para serviços de transportes coletivos de estudantes

Foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira(29), o Decreto Municipal n.º 14.348 que traz modificações importantes ao Decreto n.º 9.560, emitido em 23 de junho de 2009, que distribui uma nova regulamentação à Lei n.º 5.378, datada de 29 de janeiro de 1993.

Essa lei autoriza a concessão para operar serviços de transporte coletivo de estudantes.

Uma das mudanças significativas encontra-se no Artigo 3º, que trata das condições e requisitos para os motoristas responsáveis ​​por operar os veículos de transporte escolar. Conforme as alterações promovidas pelo Decreto n.º 14.348, os motoristas que operam esses veículos deverão atender a uma série de requisitos específicos, visando garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes durante o transporte.

Os principais requisitos exigidos aos motoristas de transporte escolar, conforme o novo decreto:

Idade mínima: Os motoristas devem ter pelo menos 21 anos.

Habilitação: É obrigatório possuir habilitação na categoria “D”, que autorize o transporte de veículos de maior porte, condizentes com o transporte coletivo de estudantes.

Histórico de Infrações: Não podem ter ocorrido infrações de trânsito graves ou gravíssimas nos últimos 12 meses, nem serem reincidentes em infrações médias nesse mesmo período.

Curso Especializado: Os motoristas devem ser aprovados em um curso especializado, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Isso visa garantir que eles possuam conhecimentos específicos para lidar com o transporte de estudantes de forma segura.

Atestado de Saúde: É necessário apresentar um atestado médico emitido há, no máximo, 30 dias, que comprove que o motorista está apto para desempenhar suas funções.

Antecedentes Criminais: Deve ser apresentado um atestado de antecedentes criminais estaduais (Minas Gerais) válido, como medida de segurança adicional.

Essas modificações visam garantir que os estudantes que utilizam o transporte coletivo escolar tenham uma experiência segura e confiável. Ao estabelecer requisitos rigorosos para os motoristas e veículos envolvidos nesse serviço, o decreto busca prevenir acidentes e incidentes, além de promover a qualidade do transporte oferecido aos estudantes da cidade.

Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, o decreto representa um esforço do município de Poços de Caldas para melhorar a segurança e a qualidade do transporte coletivo de estudantes, garantindo que os motoristas sejam devidamente treinados e que os veículos atendam aos padrões adequados para o transporte desse público tão importante.

