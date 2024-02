Reunião da rede de proteção da mulher alinha atendimento a vítimas de violência

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi realizada nesta quarta-feira (28) uma reunião da rede de proteção da mulher, com a presença da equipe da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD) da Polícia Militar. O encontro aconteceu no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS.

A secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho, destacou que a reunião teve como objetivo o alinhamento constante do atendimento a casos de violência contra a mulher no município de Poços de Caldas.

O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos – PAEFI Mulher, do CREAS, atua na prevenção, promoção e garantia de direitos das mulheres, e oferta apoio, orientação e acompanhamento especializado a mulheres em situação de violação de direitos.

Já a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD) é um serviço criado pela Polícia Militar de Minas Gerais em 2010 e tem como missão desestimular ações criminosas no ambiente domiciliar e familiar, para proteção da mulher vítima de violência.

Primeiramente, a vítima recebe o atendimento da equipe de policiais militares com quem tem contato no momento dos fatos. Em seguida, após análise das ocorrências de maior gravidade e reincidência, uma equipe de Prevenção à Violência Doméstica entra em contato com a vítima para apresentá-la ao programa e verificar se é de seu interesse ser acompanhada pela Polícia Militar.

A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica é constituída, no mínimo, por dois policiais militares, que prestam serviço de proteção à vítima real ou potencial e têm a missão de desestimular ações criminosas no ambiente domiciliar e intrafamiliar. A PPVD atua, sempre que possível, em conjunto com outros órgãos da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar do município, visando um ciclo completo de atendimento à vítima.