“Novos Centros” é tema da MIA 2023, com início neste final de semana

Programação diversa e gratuita traz música, visualidades, literatura e performance

Com o tema “Novos Centros”, a MIA (Mostra Integrada de Artes) realiza sua 5a. edição, com ações gratuitas em diferentes espaços da cidade: Museu de Poços, Thermas Antônio Carlos, Mirante Santa Rita e Arena Cascatinha, além de itinerário com oficinas formativas em instituições sociais e escolas da rede municipal de ensino.

Com videomapping no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, nas Thermas Antônio Carlos e uma programação que celebra os 50 anos da cultura hip-hop no mundo, a equipe curatorial da Mostra, ao pensar no tema, aposta em novas centralidades, pensada a partir dos seguintes eixos: Música, Visualidades, Performance e Literatura. “Feita a muitas mãos, novos tempos querem novos centros”, anuncia.

Apesar dos recursos limitados, a MIA conta com o apoio de diferentes artistas para dar vida à ideia que há cinco anos vem ocupando a cidade de Poços de Caldas, fomentando arte e cultura em suas mais diversas manifestações, se apresentando como uma ferramenta para artistas explorarem novos suportes e assim apresentarem os seus trabalhos utilizando-se de plataformas não habituais.

Justamente por sua multiplicidade de ações e formatos, a Mostra é capaz de contemplar muitas temáticas e formatos. A unidade está justamente em sua identidade curatorial, visual e busca por plataformas inovadoras que surpreendem e envolvem o público, proporcionando uma experiência única.

Segundo o curador e diretor de arte, Paulo Tothy: “O poder de congregar pessoas e mover desejos que só a música tem, é utilizado pela MIA como força condutora das experiências vivenciadas na Mostra. A partir da sua própria identidade gráfica, cenográfica e elementos projetáveis, a MIA aposta nas visualidades. Não é só estética, as produções refletem uma pesquisa histórica que valoriza o patrimônio e a memória na qual está inserida. As Performances são um convite para a celebração da existência do corpo que carrega o discurso da literatura, mantendo de pé a palavra como expressão maior dos nossos desejos.”

Confira a programação MIA Novos Centros:

22.09 I sexta-feira | 18h – 22h

Museu Histórico e Geográfico (integrando a programação nacional da Primavera dos Museus)

VISUALIDADES

– Mapping com VJ Bah

MÚSICA

– Flame’s

– Crys Marques

– Tropitrõnix

– Isadbob

+ presença do Coletivo LGBTQIAPN+

23.09 I sábado | 18h – 22h30

Thermas Antônio Carlos (Rua Prefeito Chagas)

VISUALIDADES

– Mapping com VJ Bah

MÚSICA

– Mununu e Banda

– Vizinhança do Soul

– DJ Fubá

– Dj Ambrosio

– Paulo Tothy part. Alyson Dias

24.09 I domingo | 14h – 18h30

Mirante Santa Rita (Rua Júpiter) – Comemoração aos 50 Anos da Cultura Hip-Hop

PERFORMANCE

– Oficina de Hip Hop Dance com Xuão

– Pocket Show Cia. Caleb

LITERATURA

– Sarau Margens Jéssica Balbino convida Slam da Zona Sul

MÚSICA

– MB2 e Banda

– DJs Flame’s

29.09 I 17h30 – 21h sexta-feira

Arena Cascatinha (Av. Santo Antônio)

VISUALIDADES

– Humberto Alves

– Kauana Benelli

– Yash Colares

LITERATURA

Projeção Literária Margens

MÚSICA

– Isadbob

– Crys Marques

– Mancha

Além disso, na próxima semana, entre os dias 25 e 29, acontece o itinerário formativo com oficinas em instituições sociais e escolas da rede pública de ensino em parceria com o COMPIRÉ (Conselho Municipal da Igualdade Racial e Étnica), cujas turmas foram selecionadas previamente juntamente com a Secretaria Municipal de Educação.

Programação Oficinas MIA + COMPIRÉ nas Escolas

25.09 | segunda-feira

Galpão das Artes

8h às 9h OFICINA de capoeira e musicalidade afro-ancestral com Róberton Peregrino, Jéssica dos Santos, Saulo Ferreira e Flávio Campeão

9h20 às 10h20 OFICINA de toques ancestrais com Augusta Clementino e Leonardo Augusto

E.M. Prof. Antônio Sérgio Teixeira

13h30 OFICINA de dança com Marcelo Oliveira

26.09 terça-feira

E.M. Dr. Haroldo Afonso Junqueira

10h OFICINA de confecção de bonecas Abayomi com Lucia Vera

27.09 quarta-feira

ECAH

14h OFICINA de Visualidades na Arte de Rua ‘Graffiti’ com Leo Wezzy

28.09 quinta-feira

PMJ João Pinheiro

14h OFICINA de confecção de instrumentos percussivos com Wagner Carvalho

29.09 sexta-feira

ECAH

14h OFICINA de Visualidades na Arte de Rua ‘Graffiti’ com Leo Wezzy

A MIA é idealizada pela Carvalho Agência Cultural e conta com equipe formada por Chiara Carvalho (direção geral e curadoria), Paulo Tothy (direção de arte e curadoria), Jéssica Balbino (curadoria literária e comunicação), Alyson Dias, Guilherme Teixeira e Isabela Vieira (assistentes de produção), Yas Colares (artista e arquiteta urbanista).

As ações são viabilizadas por editais de fomento à arte e à cultura, com apoio institucional e patrocínio da Prefeitura de Poços de Caldas / Secretaria Municipal de Cultura, incentivo cultural do Hotel Golden Park (Rede Nacional Inn), além da parceria e apoio do Coletivo LGBTQIAPN+ Poços de Caldas, COMPIRÉ (Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial e Étnica), Margens, Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, Thermas Antonio Carlos, Retratar-te e San Thiago Hotel.