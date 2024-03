Celebrando um Ano de Concessão dos Pontos Turísticos de Poços de Caldas: Avanços e Projetos Futuros

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No último dia 1º de março, a empresa CITUR (Circuito Integrado de Turismo de Poços de Caldas) celebrou um ano à frente das atividades turísticas da cidade, em um evento realizado no recém-inaugurado Mercado do Cristo. A ocasião reuniu autoridades, representantes da empresa e membros da comunidade, marcando não apenas um marco no calendário, mas também um período de transformações significativas no cenário turístico local.

Desde que assumiu a gestão, a CITUR implementou uma série de ações que têm redefinido a experiência dos visitantes em Poços de Caldas. O presidente da CITUR, Marcos de Carvalho Dias, destacou os resultados alcançados ao longo desse ano de trabalho incansável. “Foram 365 dias de dedicação intensa. Trabalhamos diariamente, inclusive aos fins de semana, e os resultados estão começando a se materializar. A frequência de turistas na cidade está aumentando consideravelmente, e o interesse pelo nosso posto turístico tem crescido exponencialmente”, afirmou.

O presidente também compartilhou os próximos projetos da CITUR para a cidade, enfatizando o compromisso contínuo com o desenvolvimento do turismo local. “Estamos expandindo nosso circuito turístico, incluindo a Cascata das Antas e planejando a inauguração do Zoo das Aves no Véu das Noivas. Além disso, estamos trabalhando na construção de novas instalações no Recanto Japonês, entre outras iniciativas”, explicou.

Com um contrato de concessão de 35 anos e investimentos previstos superiores a R$ 45 milhões, a CITUR tem desempenhado um papel fundamental na promoção, operação e manutenção dos principais pontos turísticos da cidade. Além disso, a empresa tem gerado empregos diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico local.

O secretário de Turismo de Poços de Caldas, Israel Pereira, ressaltou os avanços alcançados até o momento e os projetos futuros que estão por vir. “Este evento marca o início de uma nova era para os pontos turísticos da cidade. O teleférico e o Mercado do Cristo são exemplos tangíveis das transformações que estamos testemunhando”, destacou Pereira.

O prefeito Sérgio Azevedo também expressou sua satisfação com os resultados da concessão, enfatizando o impacto positivo no turismo local. “O primeiro ano de concessão é apenas o começo de uma jornada promissora. Estamos comprometidos em continuar investindo na melhoria dos nossos atrativos turísticos e em oferecer uma experiência de alta qualidade aos visitantes”, afirmou o prefeito.

O prefeito também destacou a importância de oferecer uma experiência de qualidade aos turistas, visando posicionar Poços de Caldas como um dos principais destinos turísticos do Brasil. “Estamos trabalhando incansavelmente para alcançar nosso objetivo de nos tornarmos um dos 10 destinos mais procurados do país. Com perseverança e dedicação, acreditamos que isso é totalmente viável”, concluiu.