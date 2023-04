Secretaria de Turismo atende em novo local

Alice Dionisio

A partir desta segunda, 24, a Secretaria Municipal de Turismo está atendendo em novo local. Deixa as instalações da antiga estação ferroviária Fepasa/Mogiana para a rua Dr. Francisco Faria Lobato, 416, também na região central. O novo prédio possui amplas instalações para acomodar os servidores e diretorias, além de melhores acomodações para o atendimento ao público.

O CIT, Centro de Informações Turísticas, permanece na antiga estação ferroviária, realizando o atendimento ao turista. As demais instalações da Fepasa, antes ocupadas pelo Turismo, serão destinadas para a Guarda Civil Municipal, que hoje já possui a Central de Videomonitoramento no local.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.