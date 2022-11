Festival Poços 150 anos arrecada 70 toneladas de alimentos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Além de celebrar em grande estilo o aniversário da cidade, o Festival Poços 150 anos também se destacou pela solidariedade. Foram arrecadadas aproximadamente 70 toneladas de alimentos não perecíveis durante os cinco dias de evento, pelas entidades socioassistenciais parceiras e também na portaria.

Somente na entrada do Estádio Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, que recebeu o Festival Poços 150 anos, foram arrecadadas cerca de 18 toneladas de gêneros alimentícios, como arroz, feijão, macarrão, farinha e outros. Os alimentos já foram entregues ao Banco de Alimentos de Poços de Caldas e serão distribuídos às famílias em situação de insegurança alimentar já cadastradas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

“Nosso sentimento é de gratidão a toda a população que entendeu o caráter solidário da festa, compareceu para se divertir e também trouxe a sua doação, que faz a diferença na mesa de quem mais precisa, além de auxiliar as nossas entidades parceiras”, destaca o secretário municipal de Promoção Social, Carlos Almeida.

Foram 5 dias de festa, mais de 55 horas de festival, 36 atrações musicais que agitaram os mais de 26 mil m² do Estádio Doutor Ronaldo Junqueira, equipado com uma megaestrutura. A população também pôde apreciar 12 cervejarias artesanais participantes e uma ampla Praça de Alimentação com produtos para todos os gostos, outra maneira de auxiliar as organizações da sociedade civil do município.

Antes do evento, os ingressos do Festival Poços 150 anos, que reuniu nomes como Alexandre Pires, Paralamas do Sucesso, Rionegro e Solimões e Jota Quest, além de extensa programação local, puderam ser trocados em 26 instituições parceiras. Realizaram a troca de ingressos, as seguintes entidades:

Assistência Social Emanuel (Lar Filhos da Bênção)

Lar dos Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paulo

Associação Beneficente Fonte de Vida Nova

Serviço de Obras Sociais (SOS)

Associação de Promoção Humana e Ação Social (APHAS)

Associação Círculo de Arte com Ciência

Assistência Social Emanuel

Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos (Galpão das Artes)

Associação Beneficente Fonte de Vida Nova (Travessia)

Associação das Damas de Caridade

Vila Vicentina Elvira Dias

Casa do Caminho

Casa do Menor Ednan Dias

Associação Criança Feliz

Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos (Casa Trilhar)

Associação Metodista de Ação Social (CIADI)

Associação Beneficente Fonte de Vida Nova (São Egídio)

Associação Lenços ao Vento

Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (Adefip)

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)

Associação Bem Viver de Apoio à Comunidade

Associação de Assistência aos Deficientes Visuais (AADV)

Associação Beneficente de Apoio à Comunidade (Abaco)

Instituto A

Asilo Vinho do Senhor

Centro de Ensino, Educação e Pesquisa Capoeira (CEEPC).