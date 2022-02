Poços de Caldas atinge quase 60% de crianças vacinadas contra Covid-19

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços completou nesta semana, o total de 7.720 doses de vacina contra COVID-19 aplicadas em crianças de 05 a 11 anos.

A estimativa da Regional de Saúde é de que a população deste público seja de 13.688 crianças. Com base nesse dado, o município conseguiu imunizar até o momento 56,4% das crianças nesta faixa etária em Poços. Uma porcentagem alta, comparada aos dados em âmbito nacional, onde apenas 20% do público-alvo foi vacinado.

A previsão é que a aplicação da 2ª dose da vacina contra COVID-19 para crianças comece dia 23 de fevereiro.

A vacinação infantil segue em Poços, em todas as salas de vacina dos bairros, das 08h às 13h e na sala de vacina da Urca, das 08h às 17h.

A enfermeira responsável pela sala de vacina da Urca, Ana Corina Pacheco avalia a vacinação infantil na cidade. “Quase 60% das crianças da nossa cidade já foram vacinadas com a primeira dose. Esse número expressivo de doses aplicadas mostra como a vacina é segura e isso tem feito com que mais famílias procurem as salas para vacinar seus filhos. Pedimos que os pais ou responsáveis, fiquem atentos à data de retorno para completar o esquema dessas crianças.”

3ª Dose

Outro número relevante da vacinação contra COVID-19 em Poços é com relação a 3ª dose do imunizante.

As pessoas que já atingiram 4 meses de intervalo após o recebimento da 2ª dose estão aptas para receberem a 3ª dose.

Nestes primeiros 45 dias de 2022, foram aplicadas 33.465 doses de reforço. Mesmo com um número expressivo de doses aplicadas, 13.590 pessoas que já estão aptas para receber o imunizante ainda não se vacinaram.

A enfermeira responsável pela sala de vacina da Urca, Ana Corina Pacheco fala sobre a importância da 3ª dose para completar o esquema vacinal. “Seguimos a todo vapor a aplicação da 3ª dose. Vale lembrar que ela é tão importante quanto as duas primeiras, especialmente na proteção contra variantes. Aqueles que já completaram 4 meses da segunda dose, devem procurar uma das salas de vacinação contra COVID-19 para receber seu reforço.”

Desde o início da Campanha de Vacinação contra COVID-19, já foram aplicadas 66.190 doses de reforço, o que representa 67% da população vacinável para 3ª dose.

Um fator que pode ter contribuído à evasão do prazo para recebimento da 3ª dose do imunizante, foi a quantidade de pessoas que testaram positivo para COVID-19 no início deste ano. Segundo orientações do Ministério da Saúde, quando uma pessoa testa positivo, é necessário que aguarde pelo prazo de 30 dias para receber a dose de reforço do imunizante.

A aplicação da 3ª dose também segue em todos as salas de vacina contra COVID-19 nos bairros, das 08h às 13h e na sala de vacina da Urca, das 08h ás 17h.