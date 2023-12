Suspeitos por tráfico de drogas são presos em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo, 17, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo proveniente de um veículo Fiat/Uno, cor vermelha, com placa de Andradas/MG. A denúncia levou as equipes policiais até a Rua Oscavo Junqueira Ferreira, no Bairro Santa Rosália.

As forças policiais realizaram um rastreamento contínuo na tentativa de localizar o veículo suspeito. Por volta das 20h38min, uma equipe policial avistou o carro na Av. Edmundo Cardillo. Ao dar a ordem de parada, o condutor desobedeceu e empreendeu fuga em direção ao centro da cidade, sendo perseguido pela viatura.

Durante a perseguição, o veículo retornou pela contramão e, nesse momento, foi observado o passageiro do banco da frente dispensando um pequeno tablete de crack, que foi prontamente recolhido e apreendido pelas autoridades. A abordagem ao veículo ocorreu na rotatória da Av. Do Contorno, próxima à represa Saturnino de Brito.

Os ocupantes do veículo foram identificados como o condutor, um indivíduo do sexo masculino de 20 anos, o passageiro do banco dianteiro, também do sexo masculino e com a mesma idade, e um terceiro passageiro, que evadiu e não pôde ser identificado. Durante a busca no veículo, foram encontrados três smartphones.

O terceiro ocupante do veículo, ao adentrar um matagal, aparentemente portava uma arma de fogo. Em revista pessoal, os indivíduos foram encontrados com a quantia de R$ 159,00 em dinheiro. O veículo utilizado na prática criminosa foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG.

Os autores foram detidos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências legais.

ALCO 29° BPM