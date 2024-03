Inscrições abertas para grupo de Cessação de Tabagismo da Unimed Poços de Caldas

A Unimed Poços de Caldas deu início às inscrições para o grupo de Cessação de Tabagismo, um programa do Viver Bem destinado exclusivamente aos beneficiários que desejam abandonar o hábito de fumar e melhorar a qualidade de vida.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas através dos telefones (35) 3729-3373 e (35) 3729-3348. Esta é uma oportunidade para aqueles que buscam apoio e orientação para superar o vício do tabaco.

O grupo de Cessação de Tabagismo consiste em 10 encontros, realizados uma vez por semana, com duração de uma hora cada. Durante essas sessões, os beneficiários terão a oportunidade de compartilhar experiências, receber orientações e aprender estratégias para lidar com os desafios do processo.

O programa é conduzido por uma equipe multidisciplinar, composta por médico, psicólogo, enfermeiro, nutricionista e educador

físico, que trabalha em conjunto para oferecer um suporte completo e personalizado.

Abandonar o tabaco não apenas melhora a qualidade de vida, mas também reduz significativamente os riscos de desenvolver uma série de doenças relacionadas ao tabagismo.

A data de início do programa ainda não foi definida, mas os interessados podem garantir sua participação realizando a inscrição o quanto antes. É hora de dar o primeiro passo em direção a uma vida mais saudável e livre do tabaco!

