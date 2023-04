Inscrições no Programa Jovem Senador 2023 vão até 5/5

Alice Dionisio

Estudantes do ensino médio das escolas públicas da rede estadual de Minas Gerais têm até o mês que vem para se inscrever no Programa Jovem Senador 2023. As inscrições vão até 5/5 e devem ser feitas por meio deste link. A seleção dos estudantes será realizada por meio de concurso de redação, que terá como tema “Saúde mental nas escolas públicas”.

O concurso irá selecionar 27 alunos, um de cada unidade da Federação, para passar uma semana em Brasília, conhecendo e vivenciando o trabalho dos parlamentares no Senado.

Para participar, o candidato deve estar matriculado e frequentar escolas públicas da rede estadual de ensino; ter, no máximo, 19 anos completados até 31/12/2023; e ter disponibilidade para participar da Semana de Vivência Legislativa, no período de 21 a 25/8 de agosto, em Brasília.

A prova de redação será aplicada em sala de aula. O regulamento e material para participar no concurso, a ficha de Inscrição e a folha de redação estão disponíveis neste link.

Para concorrer à vaga, os alunos irão passar por duas etapas de seleção, uma estadual e uma do Senado, que acontecerão nos dias 31/5 e 12/6, respectivamente.

Etapas da seleção

Na etapa estadual, a escola vai escolher a melhor redação e depois a Secretaria de Estado de Educação de cada federação definirá as três melhores, sem promover nenhuma classificação. A partir daí, o Senado selecionará o melhor texto de cada estado. O autor ou autora da redação escolhida se tornará um jovem senador ou senadora, representando seu estado ou o Distrito Federal.

Durante a experiência da visita ao Senado, os estudantes poderão simular o processo legislativo e até apresentar sugestões de projetos.

