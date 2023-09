“O Espaço da Mulher no Esporte e na Cultura” será tema de próxima oficina na Câmara

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na próxima segunda-feira (11), às 18h30, a Escola do Legislativo da Câmara de Poços realizará mais uma oficina do Parlamento Mulher, projeto criado por meio da Resolução n. 885/2022, de autoria da vereadora Regina Cioffi (PP). O tema será “O Espaço da Mulher no Esporte e na Cultura”, com a presença das convidadas Beatriz Martins Câmara (atriz) e Elaine Aparecida Ferreira (educadora física).

O Parlamento Mulher tem como objetivos principais discutir o protagonismo das mulheres, garantir espaços de visibilidade e debater temáticas que impactam a vida do público feminino. Três oficinas já aconteceram no Legislativo nas últimas semanas: Violência Doméstica e Familiar; Violência nos Espaços Institucionais de Poder e Assédio Sexual; Saúde da Mulher.

A presidente da Comissão da Mulher Advogada da 25ª subseção da OAB/MG, Dra. Pollyanna Microni Quites, esteve presente no Parlamento Mulher para falar sobre a Violência nos Espaços Institucionais de Poder e Assédio Sexual. Ela abordou, entre outros assuntos, a necessidade de aumentar a presença de mulheres em cargos de direção, tanto na iniciativa privada, como também na política, as diferenças entre assédio sexual e assédio moral, e a necessidade de abraçar todas as iniciativas disponíveis para que a voz da mulher seja ouvida.

O tema Saúde da Mulher foi abordado pela vereadora Regina Cioffi, em oficina realizada nesta semana. “Fui a mediadora desse encontro e, primeiramente, passei a elas a ideia de como foi uma luta a evolução para cuidar da nossa saúde. Nas primeiras décadas do século XX é que começamos a lutar para chegar onde estamos hoje e ainda temos que avançar muito. Porque, na verdade, só se pensava que a mulher era para procriar, ser uma boa mãe e cuidar bem da

criança. Houve muita evolução até chegar na Política Nacional de Atenção Integral á Saúde da Mulher. Diante desse histórico, falamos sobre a importância da união das mulheres diante de um propósito e não estamos falando de feminismo puro e simplesmente. Estamos falando de políticas públicas que beneficiem as mulheres como um todo”, ressaltou a parlamentar.

Regina citou algumas propostas já levantadas no encontro, como a continuidade e aperfeiçoamento dos serviços oferecidos no Centro de Atendimento Integral à Mulher e a necessidade de uma atenção especial para as mulheres jovens, que iniciam a sexualidade muito cedo e precisam de um suporte especial. “Não existe uma política mais específica para a saúde na adolescência, então isso será levado adiante”, comentou.

As atividades do Parlamento Mulher acontecem no Plenário da Câmara e são transmitidas pela Internet, nas páginas do Facebook e YouTube.