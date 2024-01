Operação Conjunta Reforça Segurança na Zona Sul

Na tarde deste domingo (28), uma ampla operação conjunta envolvendo a Guarda Civil Municipal, o Departamento Municipal de Trânsito e a Polícia Militar foi realizada na Zona Sul, abrangendo diversos bairros, em um esforço concentrado para combater o tráfico de drogas e infrações de trânsito.

A operação, que teve como foco principal o Parque Esperança, São Bento, Conjunto Habitacional, Parque das Nações, São Sebastião e Jardim Kennedy, visa inibir a ocorrência de atividades ilícitas, especialmente relacionadas ao uso e tráfico de drogas, além de fiscalizar o cumprimento das leis de trânsito.

Durante a ação, várias pessoas foram abordadas. Como resultado das verificações, 02 motocicletas foram removidas ao pátio credenciado devido a irregularidades, e 04 autuações foram emitidas por falta de habilitação. Essas medidas refletem o compromisso das forças de segurança em assegurar a ordem pública e a segurança dos cidadãos.

Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, a integração das diferentes forças de segurança é um aspecto crucial dessa operação, demonstrando a eficácia de uma ação coordenada no combate à criminalidade e na manutenção da segurança viária. A colaboração entre os diferentes órgãos permite um melhor aproveitamento dos recursos e uma abordagem mais abrangente dos problemas enfrentados. “As operações conjuntas continuarão a ser realizadas em dias e horários alternados, abrangendo todos os bairros da cidade. Esta estratégia visa não apenas responder a situações específicas de risco, mas também atuar de forma preventiva, desencorajando a prática de atividades ilegais e garantindo a segurança contínua dos cidadãos.”

