Operação Policial coíbe tráfico de drogas em Andradas/MG

A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia de Polícia Civil de Andradas/MG, com o apoio da Polícia Militar, em uma ação estratégica visando garantir a segurança e tranquilidade da população durante o período carnavalesco, realizou uma série de mandados de busca e apreensão ao longo da semana que antecedeu o carnaval, com o objetivo de reprimir o comércio ilegal de entorpecentes.

No dia 05 de fevereiro, as autoridades deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no Bairro Giareta. Durante a operação, foram encontrados dentro do imóvel a quantia de R$ 4.997,00 em notas diversas, quatro aparelhos celulares, e um cigarro contendo uma substância similar à maconha. Vale ressaltar que o proprietário da residência já havia sido detido anteriormente por meio de um mandado de prisão.

No dia seguinte, 06 de fevereiro, mais um mandado de busca e apreensão foi executado em uma outra residência no Bairro Giareta. Durante a ação, foram descobertos no interior da casa, que estava fortificada com travas, concertinas e sistema de monitoramento, um indivíduo envolvido no comércio de drogas, além de 58 pedras de crack, dinheiro e materiais utilizados para fracionamento da substância. Dois usuários de drogas também foram encontrados no local e conduzidos à delegacia, onde foi formalizada a prisão em flagrante dos envolvidos, enquanto o traficante foi encaminhado ao presídio local.

Já no dia 08 de fevereiro, as autoridades cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência situada no Bairro Sete de Setembro, onde foram encontradas anotações relacionadas à venda de entorpecentes. Destaca-se que, no dia 31 de janeiro de 2024, três indivíduos já haviam sido presos por tráfico de drogas neste mesmo local.