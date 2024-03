Operação policial em Poços de Caldas desmonta esquema de tráfico de drogas e furto de armas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Civil de Minas Gerais, em uma ação coordenada em Poços de Caldas, deflagrou na quarta-feira, 20 de março, uma operação visando desmantelar atividades criminosas relacionadas ao porte ilegal de armas de fogo e ao comércio ilícito de entorpecentes na cidade.

De acordo com informações recebidas pelas autoridades, um indivíduo estaria envolvido na posse ilegal de armas de fogo, incluindo um revólver que teria sido furtado de um veículo dias antes.

Após minuciosa investigação e análise de imagens de câmeras de segurança, os agentes identificaram os suspeitos do furto, constatando-se a participação de dois homens e uma mulher. Durante o interrogatório, a mulher confessou o envolvimento no furto, revelando que trocou a arma de fogo por drogas e dinheiro em um ponto de venda de entorpecentes conhecido na região.

Durante a operação no local indicado, os policiais apreenderam drogas, uma balança de precisão, uma quantia em dinheiro significativa e uma máquina de contar cédulas. Dois suspeitos foram detidos em flagrante durante a ação.

Com o avanço das investigações, a polícia identificou o local onde as armas furtadas estavam ocultas, resultando na apreensão de três revólveres, dois deles com a numeração suprimida.

Os envolvidos, com idades entre 24 e 27 anos, foram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas, posse de arma de fogo com numeração suprimida e receptação. Posteriormente, foram encaminhados ao Sistema Prisional, ficando à disposição da Justiça.

As investigações continuam em andamento, especialmente para determinar a origem do armamento recuperado.