Operação Retina: Receita Federal e Polícia Federal combatem crime de contrabando de aparelhos celulares e outros eletrônico em Minas Gerais

A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou na manhã de hoje, 24/10, ação nomeada Operação Retina para coibir o descaminho de aparelhos celulares e outros eletrônicos introduzidos irregularmente no País. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais vinculados a empresas das cidades de Uberaba/MG e Poços de Caldas/MG.

Durante as investigações, identificou-se que os envolvidos comercializavam eletrônicos como smartphones, tablets, notebooks, smartwatches, fones de ouvido e outros acessórios para celulares e computadores. Esses produtos estavam sendo internalizados no Brasil de maneira clandestina, sem os desembaraços aduaneiros, e eram vendidos em lojas físicas e através de anúncios pela internet, por meio de redes sociais.

Estas mercadorias são fruto de contrabando, descaminho e falsificação, gerando um prejuízo de milhões de reais por ano com sonegação de impostos e concorrência desleal. Além do aspecto fiscal, há também reflexos em outros crimes, como induzir o consumidor a erro sobre a natureza e qualidade do produto, lavagem de dinheiro, corrupção e danos à saúde pública.

Os responsáveis pelas empresas envolvidas poderão responder pelos crimes de descaminho e associação criminosa.

