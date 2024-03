Operação Serra Segura: Defesa Social e PRF realizam ação conjunta de fiscalização

Aconteceu na manhã desta terça-feira(19), a “Operação Serra Segura”, uma ação conjunta que reúne esforços da Guarda Civil Municipal (GCM), incluindo sua equipe operacional e o Grupo de Operações com Cães (GOC), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e a concessionária EPR, visando garantir mais segurança nas estradas.

O foco principal desta operação é a fiscalização intensiva de veículos de carga e ônibus, com especial atenção ao sistema de freios e a outros itens essenciais de segurança. Além disso, a fiscalização se estende aos automóveis, com uma checagem detalhada da documentação dos veículos e dos condutores, assegurando que tudo esteja conforme as normas vigentes.

Para auxiliar nesta tarefa, a empresa concessionária EPR disponibilizou equipes especializadas para oferecer orientação aos condutores, além de um inovador simulador de choque mecânico. Este último tem o objetivo de educar os motoristas sobre os riscos e as consequências de não seguir as regulamentações de segurança veicular, oferecendo uma experiência imersiva e educativa.

Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, a “Operação Serra Segura” simboliza um esforço conjunto significativo na prevenção de acidentes e na promoção de uma maior conscientização sobre segurança no trânsito.

