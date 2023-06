Palco Sesc apresenta o espetáculo Gingados nessa sexta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O projeto Palco Sesc, traz nessa sexta-feira (16), o espetáculo GINGADOS, trabalho que apresenta uma pesquisa do ator e dançarino Antônio Meira sobre as danças populares brasileiras, em que um fio sutil enlaça o histórico gestual dessas manifestações e as possibilidades de recriação e improviso das mesmas.

Após apresentar ao público solos-demonstrações das danças que utiliza como ferramentas para recriar, Antônio Meira convida voluntários para uma aula aberta a fim de proporcionar uma breve vivência com essas danças, seus passos, gestos, ritmos e procedimentos na arte da movimentação e do improviso. Entre falas, vídeos e danças, Antônio revela nos corpos as inúmeras possibilidades de proporcionar uma breve vivência com essas danças, seus passos, gestos, ritmos e procedimentos na arte da movimentação e do improviso.

Serviço:

Gingados

Sexta-feira 16/06

Espaço Cultural da Urca

20hs

Entrada gratuita

Beatriz Aquino