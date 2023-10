PCMG apreende mais de 10 quilos de drogas em Poços de Caldas

Em Poços de Caldas, Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) conseguiu, nesta terça-feira (3/10), apreender mais de 10 quilos de maconha que estavam enterrados às margens da via de acesso a uma mineradora, próximo à Avenida Geraldo Martins Costa.

A polícia acredita que o material estaria vinculado à investigação que culminou com a prisão em flagrante de um homem de 25 anos, na última quinta-feira (28/9), por tráfico de drogas, no Condomínio Novo Horizonte, bairro Jardim Itamaraty V.

Na ocasião, o suspeito alegou que a droga havia sido furtada do apartamento dele. O delegado Cleyson Brene adiantou que o material será encaminhado à perícia oficial e vinculado às apurações em curso.

Os levantamentos policiais seguem com o objetivo de identificar demais envolvidos e apreender o restante do entorpecente.

