Perseguição policial em Poço Fundo termina com recuperação de veículo e apreensão de armas de fogo

Na tarde de ontem, 20, uma operação coordenada pelas autoridades policiais resultou na recuperação de um veículo e na apreensão de armas de fogo em Poço Fundo, no Sul de Minas Gerais.

O Serviço de Inteligência, recebeu informações alertando sobre uma caminhonete Amarok, cor prata, possivelmente clonada, que estaria se deslocando em direção a Poço Fundo pela MG 179. Agindo rapidamente, a guarnição da Polícia Militar se posicionou na rodovia, avistando o veículo suspeito. Ao tentar abordá-lo, os ocupantes aceleraram e empreenderam fuga, desencadeando uma perseguição que contou com o apoio das equipes de Machado e da Patrulha Rural de Poço Fundo.

Durante a perseguição, os infratores puseram em risco a segurança de diversos transeuntes, quase provocando acidentes de trânsito. Em um momento tenso, chegaram a quase colidir com uma viatura policial. Contudo, ao acessarem uma estrada de terra na zona rural do município, perderam o controle do veículo, vindo a colidir em um bambuzal. Em seguida, os suspeitos abandonaram o automóvel e adentraram uma área de mata fechada, deixando para trás uma série de objetos ilícitos.

Entre os itens apreendidos estão três armas de fogo calibre .380, juntamente com 40 munições intactas do mesmo calibre, além de três carregadores. Também foram encontrados dois bloqueadores de GPS/Celular/Wi-fi, um coldre, quatro HTs, três lanternas, três toucas, chaves mixas, diversas ferramentas e três mochilas.

Os suspeitos estão foragidos.

