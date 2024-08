Piloto Poçoscaldense Brilha no 2º Turno da Campeonato San Marino com Pole Position e Pódio

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O piloto de kart de Poços de Caldas, Victor Bianco, começou o 2º turno do Campeonato San Marino com uma performance de destaque neste último final de semana. Demonstrando grande habilidade, Victor Bianco registrou o melhor tempo de sua categoria na classificação, garantindo a pole position para a primeira corrida do dia.

Largando na frente, o piloto manteve um ritmo forte e constante durante a prova, mas acabou perdendo a primeira colocação, terminando em segundo lugar. Já na segunda corrida do dia, Victor Bianco largou da segunda posição e, após uma disputa acirrada, um toque que o jogou para fora da pista cruzou a linha de chegada em quarto lugar.

Com os resultados obtidos ao longo das duas corridas, Victor Bianco garantiu o pódio na segunda colocação geral do dia em sua categoria, consolidando mais um excelente desempenho no campeonato. Além disso, levou para casa o troféu de pole position, coroando um fim de semana de conquistas.

“A pole position foi um momento especial, e me senti muito confiante para as corridas. Infelizmente, não conseguimos manter a liderança, mas o segundo lugar no geral é um ótimo resultado. Aquele toque com a saída de pista acabou desalinhando meu kart ao ponto de ter que fazer uma força enorme para manter o kart na pista, fazer curvas e ainda assim manter um ritmo para permanecer na pista e em uma posição que me garantisse no podium.

Terminei a 2ª Corrida exausto, mas muito feliz com o final de semana. Estamos evoluindo a cada etapa, e isso é o mais importante. Gostaria de agradecer profundamente à Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer pelo apoio contínuo através da Lei de Incentivo ao Esporte ‘Poços de Caldas no Kart’. Também sou muito grato ao Thermas Resort Hotel, à Drogaria Americana, União Química S/A, Box Door Mídia Exterior, Posto do Toninho, Posto de Molas Tarzan, Decortinas, Josi Bianco Doces Finos, Race Protection Karts e à Equipe Kel Karts,” comentou Victor Bianco após o evento.

“O suporte de todos esses parceiros é fundamental para que eu possa competir em alto nível e representar nossa cidade da melhor forma possível. Cada conquista na pista é também uma vitória para todos que acreditam no meu trabalho e investem no meu desenvolvimento.”

Com esse agradecimento, Victor Bianco reforça a importância das parcerias e do incentivo ao esporte local, destacando como o apoio de empresas e entidades é crucial para a continuidade e sucesso de sua carreira no kartismo.

Com esse resultado, o piloto de Poços de Caldas segue firme na disputa pelo título do Campeonato San Marino, com expectativas elevadas para as próximas etapas do campeonato. O próximo compromisso do piloto poçoscaldense é a 7ª etapa do campeonato Fuzzy Açai de kart, na cidade de Paulínia/SP no dia 21 de setembro próximo.

Sobre o Campeonato San Marino

O Campeonato San Marino Fuzzy Açaí de Kart é um campeonato realizado pelo kartódromo internacional San Marino, sob a fiscalização e organização da Federação de Automobilismo de São Paulo, sendo a única competição federada no interior do estado de São Paulo, conta com 10 categorias: Mirin, Cadete, F4 Senior, F4 Super Senior, F4 Master, X30 Graduados, X30 Senior, F4 Graduados, F4 Sprinter e Shifter, reunindo pilotos de alto nível em disputas emocionantes e acirradas.