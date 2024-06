Plano Diretor do Aeroporto de Poços de Caldas (MG) é apresentado e prevê mais de 23 mil passageiros por ano e ATR 72

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na terça-feira, 25 de junho, na Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas (ACIA), a Infraero apresentou o Plano Diretor do Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles.

O gestor da Infraero no aeroporto, Joelson Pereira, explicou que o projeto segue a perspectiva de evolução do terminal e do crescimento econômico do município, tendo por base a demanda projetada até o ano de 2042.

“O aeroporto tem um potencial de atendimento de 23.712 passageiros por ano e planejamos a operação tendo como aeronave principal o ATR-72. A previsão é de um movimento de pousos e decolagens de 4.574 aeronaves em 2042”, disse Pereira.

O Plano Diretor inclui a implantação de área de segurança de fim de pista (RESA – Runway End Safety Area); a ampliação do terminal de passageiros, com a reestruturação dos acessos de veículos; a construção de um novo estacionamento; a instalação de um novo hangar; o deslocamento do Parque de Abastecimento de Aeronaves, entre outras obras.

O gestor destacou ainda as principais ações realizadas desde que a Infraero assumiu a gestão e a operação do terminal. “Essas oportunidades de apresentar as melhorias para o Aeroporto de Poços de Caldas são fundamentais para estabelecermos parcerias que irão beneficiar o aeroporto e a região ao longo do tempo”, afirmou.

O vice-presidente da ACIA, Rodrigo Rezende, destacou que os trabalhos executados pela Infraero são muito importantes para o desenvolvimento econômico do município. “O Plano Diretor visa modificar e ampliar a infraestrutura do aeroporto, permitindo que voos regionais liguem nossa cidade à malha aeroviária nacional e internacional das companhias aéreas. Com isso, seremos capazes de atrair turistas de diversas regiões do Brasil, além de fortalecer a aviação executiva”, pontuou.

O presidente da Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau e diretor de Operações do Circuito Integrado de Turismo de Poços de Caldas (Citur), Renato Agostini, reforçou que o Plano Diretor abre oportunidades de melhorias e parcerias que ampliam o potencial do aeroporto. “Essas tratativas são muito relevantes para nossa região”, concluiu.

Para o prefeito Sérgio Azevedo, este plano representa um marco significativo para o desenvolvimento econômico de Poços de Caldas. “Com um potencial de atendimento cada vez maior estamos nos preparando para um futuro de crescimento e novas oportunidades. A modernização e ampliação da infraestrutura aeroportuária não apenas atenderão às demandas futuras, mas também fortalecerão a nossa conectividade com outras regiões do Brasil e do mundo. Isso permitirá atrair mais turistas e investidores, impulsionando o setor de turismo e a economia local. A parceria com a Infraero tem sido fundamental para a implementação dessas melhorias, e o apoio da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas (ACIA) e do Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau tem sido crucial para o sucesso desse projeto. Juntos, estamos trabalhando para transformar o aeroporto em um verdadeiro hub regional, capaz de fomentar o desenvolvimento econômico e social de nossa cidade e região. Esses investimentos reforçam nosso compromisso com o progresso de Poços de Caldas, e tenho plena confiança de que, com o empenho de todos os envolvidos, alcançaremos resultados extraordinários. Este é apenas o começo de uma nova era para nossa cidade, e estamos prontos para decolar rumo a um futuro próspero e inovador.”

Infraero em Poços de Caldas

A Infraero administra o Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles desde outubro de 2022, por contrato com a Prefeitura Municipal. Nesse período, a Companhia já implementou e pôs em ação a fiscalização de pátios e pistas, os serviços de vigilância, limpeza e conservação e os serviços de manutenção civil e das áreas verdes do sítio aeroportuário, com 840 mil m².

A dimensão atual da pista de pouso e decolagem é de 1.515 x 30 m e a Infraero propõe ampliar para 1.600 x 45 m, o que permitirá a operação de aeronaves maiores.