PM apreende dois adolescentes por tentativa de roubo na Zona Oeste

No último sábado (22), a PM apreendeu dois adolescentes por tentativa de roubo.

Após receber informações de que ladrões atacaram um motoentregador com ameaças e uso de pistola, imediatamente a polícia militar deflagrou operação de cerco nas imediações.

Na Avenida Europa, Zona Oeste da cidade e, com as características repassadas via central de operações policias, conseguiram interceptar os suspeitos l. h. f. e b. s. l, ambos com 16 anos.

Sob fundada suspeita de ser os mesmos suspeitos, foram retidos e submetidos a busca pessoal.

Com eles, estava um simulacro de arma de fogo do tipo pistola., mas mesmo assim, a equipe cuidou de utilizar protocolos de segurança para que a vítima fizesse o reconhecimento.

Prontamente a vítima reconheceu os menores como sendo os autores da tentativa de roubo, relatando ainda que quando parou para fazer uma entrega os menores o abordaram com arma em punho e tentaram levar sua moto. por não conseguirem ligar a moto evadiram do local.

Os menores, ambos de 16 anos, e o simulacro foram apreendidos e levados à delegacia de polícia.

Fonte: PM MG

Beatriz Aquino