PM apreende menor infrator por tráfico de drogas na área central de Poços de Caldas

Na noite de ontem, 25, por volta das 18h30min, uma operação de patrulhamento preventivo realizada pela Polícia Militar na Praça Dom Pedro II, na cidade de Poços de Caldas, resultou na apreensão de um menor infrator por tráfico de drogas.

Durante a ronda, os policiais militares notaram um indivíduo menor de idade agindo de forma suspeita nas proximidades da ponte. Decidindo averiguar a situação, a equipe prontamente realizou a abordagem ao suspeito. Nada de ilícito foi encontrado durante a primeira revista.

Entretanto, após a abordagem inicial, o menor se dirigiu até a Rua Barros Cobra, onde pareceu pegar um objeto suspeito. Os policiais abordaram o jovem novamente, desta vez efetuando uma busca minuciosa.

Para surpresa da equipe, a revista resultou na descoberta de 36 pedras de crack e um pequeno tablete de maconha em posse do menor infrator. Diante da situação, o jovem foi apreendido em flagrante pelas autoridades e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as substâncias ilícitas apreendidas.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

