PM continua a busca de autores de roubo no estacionamento da PUC

A Polícia Militar de Poços de Caldas, segue em rastreamento para a prisão dos autores do roubo ocorrido no estacionamento da faculdade PUC Poços de Caldas na noite de ontem (16).

De acordo com relatos das vítimas, elas se encontravam no estacionamento da faculdade quando foram abordadas por dois indivíduos armados com uma faca. Os indíviduos ameaçaram e deram socos nas vítimas fazendo como as mesmas entregassem seus pertences que incluia um motocicleta Yamaha XTZ150 e dois capacetes.

Os autores fugiram do local na motocicleta roubada em direção ao bairro San Carlos.

Fonte: PM MG