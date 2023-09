Poços de Caldas começa a implementar sistema cidade inteligente que garante uma cidade interligada e mais segura

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Administração e Defesa Social, realizou uma importante reunião nesta terça-feira(5), visando iniciar os trabalhos de implantação de uma cidade inteligente. Esse projeto faz parte da iniciativa de como as Prefeituras usam a tecnologia para oferecer melhores serviços ao cidadão, promovida pela Rede Cidade Digital, e visa transformar a cidade em um modelo de eficiência, modernização e qualidade de vida.

Uma cidade inteligente abrange diversas dimensões, que incluem infraestrutura tecnológica, governança digital, segurança, participação cidadã, mobilidade urbana e sustentabilidade ambiental. Através da aplicação de soluções tecnológicas, buscando maximizar a qualidade de vida dos cidadãos e contribuindo para o crescimento econômico sustentável.

A infraestrutura tecnológica será um pilar fundamental desse projeto, envolvendo a fibração da cidade e a implantação de um data center, que será o centro de tráfego das informações, incluindo imagens e monitoramento de vídeo com inteligência artificial. Para a realização deste projeto, a Prefeitura contratou a empresa Tecno It, por meio da adesão da ata de registro de preço de Bom Despacho.

Está decisão foi precedida por outros municípios como Varginha, Itabira, Ribeirão das Neves, Lucas do Rio Verde e outras que também consideraram a importância desse projeto para o monitoramento das cidades e a evolução tecnológica dos municípios.

Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde de Maria, através desse registro, teremos a capacidade de cabear a cidade, possibilitando a implementação de até 400 câmeras em locais estratégicos, como escolas, parques e praças, contribuindo significativamente para a segurança da cidade. “Durante a reunião, nossa equipe definiu os locais onde as fibras serão instaladas, priorizando áreas que beneficiarão diretamente a segurança e o bem-estar dos cidadãos. A ação da Secretaria de Administração e Defesa Social visa garantir mais segurança em nossa cidade.”

A reunião contou com a participação de representantes da empresa Tecno It, que serão fundamentais para orientar o município nesse processo de implementação.O objetivo final é instalar o Centro Integrado de Monitoramento em parceria com as forças de segurança, aprimorando os serviços de monitoramento e emergência.

Para a secretária de Administração e Gestão de Pessoas, Ana Alice de Souza, foi avaliada diversas prefeituras que já aderiram o projeto e tem dado resultados. “A cidade inteligente potencializa as diversas dimensões de inteligência dos centros urbanos, gerando modernização, transparência, eficiência e eficácia da gestão pública. Uma cidade inteligente investe em capital humano, social e tecnologias de informação e comunicação, impulsionando o crescimento econômico sustentável e a qualidade de vida de todos.”

Já o prefeito, Sérgio Azevedo, destaca que é mais um projeto inovador e essencial para o município. “A criação de uma cidade inteligente com um sistema avançado de monitoramento e segurança reforça a época em que vivemos onda a tecnologia desempenha um papel fundamental em nossas vidas, e a administração municipal deve acompanhar essas mudanças para garantir o bem-estar de todos. É por isso que estamos empenhados em transformar nossa cidade em um modelo de eficiência e segurança por meio da implementação de tecnologias de ponta. A ideia de uma cidade inteligente vai além de apenas adotar dispositivos e sistemas avançados. É um compromisso de melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, promover o crescimento econômico e garantir que todos se sintam seguros no nosso ambiente urbano.”

Uma integração de dados e sistemas vai permitir ainda que as forças de segurança, respondam de maneira mais eficaz a emergências e situações de risco. Isso significa que a cidade estará mais preparada para enfrentar qualquer desafio e também engloba a criação de uma cidade mais eficiente em termos de mobilidade urbana e um compromisso com a sustentabilidade ambiental.