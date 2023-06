Orquestra Sinfônica do Conservatório apresenta Concerto de Inverno

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

No dia 1º de julho, os amantes da música instrumental já têm encontro marcado no Concerto de Inverno da Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical de Poços de Caldas. Com entrada gratuita, a apresentação será realizada nas Thermas Antônio Carlos, às 11h.

Para o concerto, será apresentado o repertório desenvolvido no primeiro semestre de 2023, que inclui obras de grandes compositores como Schubert, Mascagni, Villa-Lobos, Haydn, entre outros.

O concerto também contará com dois solistas, ao violino: o professor Rafael Sisti e seu aluno formando João Paulo Gregório, que interpretarão uma versão para dois violinos e orquestra do tema do filme “A Lista de Schindler”. A entrada é franca e não é necessário retirar ingressos antecipadamente.

A Orquestra

Criada no início de 2022, a Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical de Poços de Caldas é um grupo pedagógico da instituição que tem como objetivo principal promover o desenvolvimento técnico e musical de seus integrantes, alunos do Conservatório e músicos membros da comunidade.

“Como o grupo tem finalidade pedagógica, busco trabalhar com eles um repertório que acrescente à formação musical de cada um, trazendo, a cada semestre, novas obras com novos desafios. Aproveitamos desde já para agradecer à equipe das Thermas Antônio Carlos que, pela terceira vez, cede o espaço para o concerto”, destaca o regente Leonardo Faria.

Para proporcionar aos seus componentes uma prática orquestral de qualidade e ao público uma rica experiência cultural, seu repertório abrange desde obras eruditas tradicionais até arranjos sinfônicos de músicas populares brasileiras e internacionais.

Formada por aproximadamente 35 integrantes, divididos nos naipes de cordas, sopros e percussão, a Orquestra tem se apresentado regularmente na cidade de Poços de Caldas, sempre com ótima aceitação do público presente.