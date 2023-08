Poços de Caldas é destaque no crescimento do turismo que coloca Minas Gerais em posição de liderança no cenário brasileiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Conforme o IBGE, a variação do volume das atividades turísticas de Minas Gerais, em abril de 2023, correspondeu a 10,1% no comparativo com abril de 2022, enquanto a variação do volume nacional foi de 1,4% no mesmo período.

A cidade de Poços de Caldas foi destaque na reportagem da Agência Minas, destacando que a ocupação hoteleira chegou a 100% em julho. Conhecida por suas fontes termais, a cidade recebe aproximadamente 1,6 milhões de turistas por ano, e a projeção é de aumento nos próximos meses.

Um dos investimentos mais recentes no setor que poderá contribuir para esse crescimento é o contrato de concessão do Circuito Integrado, formado pelo Complexo Turístico Cristo Redentor (com teleférico e a rampa de voo livre), a Fonte dos Amores, o Recanto Japonês e o Complexo Turístico Véu das Noivas.

O acordo foi firmado em dezembro do ano passado entre a prefeitura de Poços de Caldas e a empresa Circuito Integrado do Turismo de Poços de Caldas. O contrato de R$ 45 milhões, estruturado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), prevê a geração de 300 empregos no município, sendo 100 diretos, além da arrecadação de R$ 20 milhões em Impostos Sobre Serviços (ISS) durante o período de concessão.

“A concessão do Circuito Integrado representa um ganho enorme para o município. Atualmente, contamos com 11 mil leitos, e a cidade está se preparando para ampliá-los, pois é uma demanda já existente. Esse investimento será um agregador para todo o trade turístico de Poços de Caldas, qualificando melhor a prestação de serviço, ofertando novas opções de lazer para o turista e gerando emprego e renda para a cidade e a região”, ressalta o secretário municipal de Turismo de Poços de Caldas, Israel Pereira.

Conforme a Pesquisa de Demanda Turística, divulgada no ano passado pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais, 33,2% dos visitantes que viajam pelo estado buscam contato com a natureza. No Brasil, Minas Gerais lidera o segmento com 42,4%, à frente de São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, são 94 unidades de conservação e 42 delas são Parques Estaduais.

O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, reforça que a conquista desses resultados, com o estado na liderança do crescimento do turismo no país e permanecendo entre os destinos mais procurados pelos brasileiros, demonstra a força da gestão pautada na transversalidade entre a cultura e o turismo. “O crescimento da atividade turística em Minas Gerais, muito acima da média nacional, mostra o compromisso da nossa gestão com o desenvolvimento da cultura e turismo a partir da transversalidade. Os dados do IBGE apontam que o setor turístico é um dos principais responsáveis pelo aumento do PIB brasileiro, em 2,9% no ano passado, e o Governo de Minas reconhece e dá a devida importância ao segmento. Nossa meta é investirmos cada vez mais, a fim contribuirmos na geração de emprego e renda”, declara Oliveira.